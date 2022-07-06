YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?
YÖKDİL 2 başvuruları başladı mı? YÖKDİL başvuruları son dakika açıklamalar ile adaylar tarafından takip ediliyor. İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacak olan YÖKDİL 2 sınavının başvuru tarihleri merak ediliyordu. ÖSYM’den son dakika YÖKDİL sınavı duyurusu geldi. Peki YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?
2022-YÖKDİL/2 başvuruları başladı. 28 Ağustos’ta İngilizce’de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece Sosyal Bilimler alanında uygulanacak.
YÖKDİL 2 başvuruları ne zaman?
28 Ağustos'ta düzenlenecek olan sınava başvurular 6-18 Temmuz arasında alınacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?
2022-YÖKDİL/2: KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYIN