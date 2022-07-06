YÖKDİL 2 başvuruları başladı mı? YÖKDİL başvuruları son dakika açıklamalar ile adaylar tarafından takip ediliyor. İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacak olan YÖKDİL 2 sınavının başvuru tarihleri merak ediliyordu. ÖSYM’den son dakika YÖKDİL sınavı duyurusu geldi. Peki YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?