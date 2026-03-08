Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2026-YÖKDİL/1 sınavı tamamlandı. Türkiye genelinde ve yurt dışındaki bazı merkezlerde gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar sonuç tarihini araştırmaya başladı. Yabancı dil puanı elde etmek isteyen binlerce aday, sonuçların açıklanacağı günü bekliyor.

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 ÖSYM sınav takvimine göre YÖKDİL sonuçları 8 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. Sonuç belgeleri adaylara ayrıca gönderilmeyecek.

YÖKDİL sınavı nerelerde yapıldı?

2026-YÖKDİL/1 sınavı Türkiye’de 81 ilde, toplam 89 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınav ayrıca KKTC’nin başkenti Lefkoşa ile Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te de uygulandı.

Sınav için 316 bina ve 4 bin 534 salon kullanıldı. 8 Mart Cuma saat 10.15’te başlayan sınava adaylar saat 10.00’dan sonra alınmadı.

YÖKDİL sınavına kaç kişi başvurdu?

2026-YÖKDİL/1 sınavına toplam 113 bin 881 aday başvurdu.

Sınavda İngilizce için fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından sorular yöneltildi. Almanca, Fransızca ve Arapça testlerinde ise yalnızca sosyal bilimler alanından sorular yer aldı.

YÖKDİL sınavında kaç soru soruldu?

Adaylara çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi. Bu sorular için 180 dakika süre verildi.

YÖKDİL puanı ne kadar süre geçerli?

Sınavdan alınan puan lisansüstü eğitim ve yabancı dil hazırlık muafiyetinde sınav tarihinden itibaren 5 yıl geçerli olacak. Öğretim elemanı kadroları ile doçentlik başvurularında ise YÖKDİL puanı sürekli geçerliliğini koruyacak.

YÖKDİL değerlendirmesi nasıl yapılacak?

Cevap kağıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Puanlama yapılırken yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak. Yanlış cevaplar değerlendirmeye dahil edilmeyecek.

Sınavdan sonra iptal edilen sorular olursa bu sorular değerlendirme dışı bırakılarak puanlama yeniden yapılacak. Cevabı değiştirilen sorular olması durumunda ise güncellenmiş cevap anahtarı esas alınacak.