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Yok Yunan'dan farkları... Ayasofya açıldı, Şaban Sevinç çıldırdı: Erdoğan Kur'an okudu, Laiklik tehlikede

Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması Yunanistan'ın yanı sıra Kemalistleri de çılgına çevirdi. CHP'nin televizyon kanalı Halk TV'nin eski yöneticisi Şaban Sevinç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya Camii'nde Kur'an okumasını eleştirdi. Söz konusu durumun 'Laikliği tehlikeye soktuğunu' iddia eden Sevinç, CHP yönetimini göreve çağırdı.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 11:58:00 - 2020-07-27 11:59:21

Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra yeniden milletin ibadetine açılması Yunanistan ve Avrupa'da tepkiyle karşılanırken Kemalistler de çılgına döndü.

Milletin tepkisinden çekinerek karara alenen karşı çıkmayan ama Mustafa Kemal üzerinden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alan Kemalistler şimdi dfe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'daki Cuma namazında Kur'an okumasını eleştirdi.

CHP'nin televizyon kanalı Halk TV'nin eski yöneticisi Şaban Sevinç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya Camii'nde Kur'an okumasının Laikliğe aykırı olduğunu savundu.

Söz konusu durumun 'Laikliği tehlikeye soktuğunu' öne süren Sevinç, CHP yönetimini göreve çağırdı.

 

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Yorumlar

ali

bizdeki fransiz laikligi zihniyeti ateistliktir, sozde laikliktir. onceligi islam dusmanligidir! ... zaten butun mallar meydanda
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turan

o laiklik ney ise o kadar size g....n
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