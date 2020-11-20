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Aktüel YÖK sınav güvenliği konusunda üniversiteleri uyardı:
Aktüel

YÖK sınav güvenliği konusunda üniversiteleri uyardı:

"Son dönemlerde uzaktan/online yapılan sınavlarda kopya çekildiğine veya bazı öğrencilerin yerlerine başkalarını sınava soktuklarına ilişkin Başkanlığımıza çeşitli bildirimlerde bulunulmaktadır" - "Üniversitelerimizde ders veren bütün öğretim elemanlarımızın yanı sıra yöneticilerimiz de sınav güvenliğini sağlayacak her tür önlemi almakla yükümlüdürler"

Yeniakit Publisher
2020-11-20 14:13:54 -
YÖK sınav güvenliği konusunda üniversiteleri uyardı:

ANKARA (AA) - YILDIZ AKTAŞ - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteleri, uzaktan veya online yapılan sınavlarda, sınav güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyardı.

YÖK, Sınav Güvenlik Tedbirleri konusunda bütün üniversitelere yazı gönderdi.

Buna göre, uzaktan ve online programlar ile derslerde uygulanacak ölçme ve değerlendirme uygulamaları için asgari standartların Başkanlık tarafından yükseköğretim kurumlarına 22 Mayıs'ta gönderilen yazıyla bildirildiği anımsatıldı.

Uzaktan veya online yapılan sınavlarda, sınav güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması istenen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Son dönemlerde uzaktan/online yapılan sınavlarda kopya çekildiğine veya bazı öğrencilerin yerlerine başkalarını sınava soktuklarına ilişkin Başkanlığımıza çeşitli bildirimlerde bulunulmaktadır. Sınav notlarının, öğrencilerin gerçek kazanımlarını doğru bir biçimde yansıtması yükseköğretim sistemimize güven açısından son derece önemlidir. Üniversitelerimizde ders veren bütün öğretim elemanlarımızın yanı sıra yöneticilerimiz de sınav güvenliğini sağlayacak her tür önlemi almakla yükümlüdürler."

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