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Eğitim

YÖK sanal fuar nedir? | YÖK sanal tercih fuarı ekranı

Tercih fuarı ekranı | Üniversite tercihleri 6 Ağustos’ta başlayıp 14 Ağustos’ta sona erecek. Öğrenciler tercih dönemiyle birlikte sanal tercih fuarının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Adaylar “Sanal tercih fuarı kaydı nasıl yapılır?” , “YÖK sanal fuar kaydı” , “YÖK sanal fuar ne zaman başlıyor?” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 16:00:00 -
YÖK sanal fuar nedir? | YÖK sanal tercih fuarı ekranı

Üniversite sınavı sonuçları 27 Temmuz’da açıklandı. Tercihler ise 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Adayla sanal tercin fuarının ne zaman başlayacağını araştırıyor.

YÖK sanal fuar nedir? | YÖK sanal tercih fuarı ekranı

Bu sene tercih fuarı 200 yükseköğretim kurumunun katılımıyla sanal olarak yapılıyor. Tercih fuarı 4 Ağustos – 7 Ağustos tarihleri arasında öğrencilerin erişiminde olacak. Sanal fuarda canlı tanıtım etkinlikleri de yapılacak.

Konu hakkında YÖK Başkanı Yekta Saraç twitter hesabından açıklama yaptı. Saraç, “İçinde bulunduğunuz şartları da dikkate alarak, üniversite tercihi yapacak adaylarımıza bu süreci kolaylaştırmak için 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020' adıyla üniversitelerimizi dijital platformda size tanıtmak amacıyla fuar düzenleyeceğiz. YÖK çatısı altında, 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilecek Sanal Fuarda, okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden öğrenebileceksiniz. Bu Fuarın, tercih sürecinizi kolaylaştıracağına, daha doğru bir program ve üniversite tercihi yapabilmenize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yapacağınız tercihin size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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