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Gündem Yok mu bu ülkenin bir sahibi? İlaç fabrikatörlerinin şantajlarına savcılar sessiz mi kalacak?
Gündem

Yok mu bu ülkenin bir sahibi? İlaç fabrikatörlerinin şantajlarına savcılar sessiz mi kalacak?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "İlaç fabrikatörlerinin şantajlarına savcılar sessiz mi kalacak?" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2023-01-13 10:46:00 -
Yok mu bu ülkenin bir sahibi? İlaç fabrikatörlerinin şantajlarına savcılar sessiz mi kalacak?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, ilaç fiyatları üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne şantaj yapmaya kalkılan ilaç fabrikalarının aymazlığına ses çıkarılıp çıkarılmayacağını sordu.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Nasıl bir ülkede yaşıyoruz?

Bu ülkenin sahibi yok mu?

İftiranın cezası yok mu?

Hakaretin, küfürün cezası yok mu?

Yalan haberin cezası yok mu?

Daha üç ay önce.

Kanuni düzenlemelerde bir değişiklik yapıldı..

TBMM tatile girmeden bitirilecekti..

Kıyametler koptu..

Muhalefet susturulmak isteniyor..

Sosyal medya kapatılmak isteniyor yalanları ile algılar üretildi..

Kanuni düzenleme TBMM’nin yeni dönemine bırakıldı..

Yeni dönemde, yine aynı tezviratlar, aynı yalanlar, aynı soytarılıklar..

CHP ve altılı masa bileşenleri, aklınıza gelebilecek her türlü yalanla karşımıza çıktılar..

“Yalan haber adı altında, ENAG enflasyonunu yayınlamak bile bir yıl hapis cezası ile mahkum edilecek, cezaevleri dolacak” denildi..

Kanuni düzenleme yapıldı..

Yalan haber için, cezai düzenlemeler getirildi..

Tabii ki ENAG’ın uydurma enflasyon rakamını yayınlamak hapis cezası gerektirmiyordu..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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