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Gündem 'Yok edici'ye kamera! İsrail şaştı kaldı, saldırının perde arkasındaki ülkeyi açıkladılar
Gündem

'Yok edici'ye kamera! İsrail şaştı kaldı, saldırının perde arkasındaki ülkeyi açıkladılar

Yeniakit Publisher
2024-01-26 12:11:00 -

ABD ile İsrail arasında Orta Doğu'yu kan gölüne çevirecek bir askeri anlaşma imzalandı. İran'ı vurmak için özel bir uçak sipariş eden İsrail kanadı bunun yanı sıra F-35, helikopter ve sayısız silah da temin etti. Hizbullah ise İsrail'in radar üssüne bir saldırı düzenledi. Savaşçılar roketin üzerine kamera yerleştirirken, Lübnan medyası saldırının arkasındaki ülkeyi açıkladı.

7 Ekim'den beri İsrail'in kuzeyine saldıran Lübnan'daki Hizbullah güçleri son olarak 'özel bir füze' olarak adlandırdıkları sistemle İsrail'in radar üssünü vurdu. Lübnan medyası füzenin Rus yapımı "Kornet atgm" olduğunu belirtti. Füzenin özelliği ise düşman hedeflerine doğrudan değil eğimli bir saldırıda bulunması. Yani füze önce havalanıyor daha sonra da hedefine bir dalış gerçekleştirerek patlıyor.

"SPİKE" FÜZELERİNİN MUADİLİ

Hedefine doğrudan gitmemesi nedeniyle İsrail hava savunma sistemleri tarafından tespit edilemeyen kornet füzesi, tank, zırhlı araç ve radar istasyonları gibi hedefleri kolayca etkisiz hale getirebiliyor dahası radar sistemleri dahi füzeyi sistemde algılayamıyor. İsrail ordusu ise son günlerde bu füzeye karşı tanklarını zırhlı bir paletle donatarak önlem almaya çalıştı.

İsrail basınına konuşan uzmanlar ise Hizbullah'ın kamera yerleştirerek attığı füzenin İsrail ordusundaki 'Spike' füzelerinin bir muadili olduğunu aktardı.Öte yandan yerel medya radar üssünün Hizbullah'a ait kısa menzilli İHA'ları bir süredir hedef alması nedeniyle saldırıya uğradığını kaydetti.

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