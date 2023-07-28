‘Yok bu şekilde bir saçmalık yok’ Böyle olur Ekrem’in yaptırdığı kavşak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından Küçükçekmece’nin Kanarya ve Söğütlüçeşme Mahalleleri arasında geçişi sağlayan Huzur Caddesi'nde yaklaşık iki ay önce kavşak düzenlemesi yaptı. Yapılan düzenlemede Söğütlüçeşme’den Kanarya Mahallesi'ne girişler tamamen kapatıldı. Düzenleme sonrasında araçlarıyla mahalleye girmek isteyen bölge esnafı ile sürücüler yaklaşık 1 buçuk kilometre giderek köprü Gümrük yolundan veya Borusan Kavşağından dönmek zorunda kalıyor. Bu da gün içinde kavşağı sık kullanan esnafın tepkisine neden oldu. Huzur Caddesi'nde toplanan bölge esnafı kavşağın eski haline dönmesini isteyerek, düzenlemenin kendilerini mağdur ettiğini söyledi. Aynı yolu gün içinde kullanan başka sürücüler de tepki göstererek, kavşağın yakınında bulunan okulun açılmasıyla trafik ve sıkıntının daha da büyüyeceğini söyledi.

“Burayı yapan mühendisin diploması iptal edilsin”

Günde en az 10 kez bu yolu kullandığını söyleyen esnaf Cüneyt Melek, kavşağın önceki halinin daha iyi olduğunu belirterek, “Bu kavşağı yapan mühendis var ya bir an önce o diplomayı iptal etsin. Araba dönmüyor nasıl olacak çelik çomak oynamış bu yolla daha önce daha güzeldi. Böyle bir saçmalık yok, yukarıdan geliyorsun yol vermiyor, köprünün altından döneceğim mahalleye giremiyorum, böyle bir saçmalık yok. Diplomasını iptal ettirsin gitsin başka yere. Günde en az 10 defa kullanıyorum ve her geldiğimde burada en az 15 dakika bekliyorum” dedi.

“Günde 30-40 sefer kullanıyorum böyle saçma kavşak görmedim”

Günde ortalama 30-40 defa kavşağı kullandığını belirten su ve tüp satıcısı Sebrullah Tunç, “Ben ortalama şu ana caddeyi 30, 40 sefer kullanıyorum. Ben evlere ve iş yerlerine tüp götürüyorum, damacana su servisi yapıyorum. Ben sırf bu yeni yapılan yol yüzünden yönümü değiştirip ya Söğütlüçeşme Meydana gitmek zorunda kalıyorum ya da yukarı taraftan dönmek zorunda kalıyorum. Az önce bir kaza atlattım, karşı taraf yanlış yola girmiş bende kendi yolumdan gidiyorum az kalsın kaza yapacaktık tartıştık. Bunu yapan mühendis kimse çok hatalı bir şey yapmış. Kanarya Mahallesi'ne dönüş yolu yok. Ben mahalleye girmem gerektiği zaman buradan giremiyorum. Eski haline hiç dokunmayacaklardı sadece ışık lamba sistemi koyacaklardı o kadar. Bu kadar teferruatlı saçma sapan bir şey çok yanlış yani, biz çok mağduruz” diye anlattı.

“Okul açıldığında daha büyük problem çıkar”

Kavşağın hemen dibinde okul olduğunu ve açıldığında trafik açısından çok daha büyük problem çıkacağını belirten esnaftan İlyas Bağdat, “Bu yol İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılalı 2 ay oldu. Şu anda burası çıkmaza sokuldu. Yarın okullar açıldığında, köşede gördüğünüz gibi burada okulumuz var bu okul açıldığında servisleri düşünemiyorum, artı esnaf 3 bine yakın esnaf var. Esnaf kardeşlerimiz sabah servise giderken burada trafik oluştuğu için işlerine, firmalarına geç kalıyorlar, yarın öbür gün okul açıldığında büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Buradan gelen kardeşlerimiz dönüş yapamıyor. Söğütlüçeşme’nin içinden dönmek zorundalar, orada da kapan olduğu için tekrardan dönüp bu caddeye gelmek zorundalar. Bununla ilgili çok büyük sıkıntılar yaşamaktayız, esnafın çok büyük tepkisi var. Burayı çizen Mühendise sesleniyorum bu nasıl bir mühendislik nasıl bir çizim. Büyükşehir Belediye’sinden bir an önce eski haline döndürülmesini rica ediyoruz bütün yetkilileri göreve davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Saçma Sapan bir şey olmuş”

Kavşak düzenlemesinin esnafı ve sürücüleri mağdur ettiğini belirten Rıdvan Karatay isimli esnaf, “Günde en az 20 kere kullanıyoruz ama hiç iyi değil yani eski hali bin kat daha iyiydi. Kazaya davetiye yarın öbür gün okullar açıldığı zaman trafiği görün siz her gün tartışma çıkar saçma bir şey olmuş bu. Eski haline gelmesi için elinizden geleni yapmasınız Büyükşehir Belediye’si olarak memnun oluruz” şeklinde konuştu.

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“30 yıldır İstanbul’dayım böyle saçma kavşak görmedim”

Kavşak düzenlemesi yüzünden akşamları evlerine gitmekte zorluk yaşadıklarını anlatan Şahin Çelik isimli vatandaş, “Ben Sefaköy Kiptaş Konutları’nda oturuyorum, öyle saçma proje yapmışlar buraya insanlar evine gidemiyor. Sözde düzenleme yaptılar yani ama eve gidemiyorsun kesinlikle 2 kilometre aşağıdan dönüş yapman lazım ki Kanarya Mahallesi ya da Kiptaş Konutlarına varmak için. Ben 30 senedir İstanbul’dayım böyle saçma bir proje görmedim. Yani biz yetkililerin bir çare bulmasını istiyoruz” dedi.

Akıl almaz bir düzenlemenin olduğunu anlatan Nezih Yenici isimli esnaf, “Esnafım bu dükkan benim, daha önce burada 7 tane araba park edebiliyordu, şimdi buraya mallarımızı atamıyoruz ve buradan İETT otobüsleri dönemiyor. Buraya beton dökmüşler, buradan tırda dönecek dönemiyor ağaca sürtüyor. Geçen gün itfaiye buradan dönüş yapmaya kalktı ileri geri yaparak yolu kilitledi, böyle saçma sapan bir yol olamaz. Okullar açıldığında burası pert olur. Eski sistem daha iyiydi. Benim aşağıya gidebilmem için köprünü oradan dönmem gerekiyor böyle saçma bir şey olmaz yani. Adamlar akıl almaz bir sistem yaptı” diye belirtti.