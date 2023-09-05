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Yerel Yok böyle trafik kavgası! Başına çekiçle vurdu
Yerel

Yok böyle trafik kavgası! Başına çekiçle vurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-05 16:00:00 -
Yok böyle trafik kavgası! Başına çekiçle vurdu

Elazığ’da trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında tartışma yaşandı. Sürücülerden biri, basın mensubu olan diğer sürücünün kafasına çekiçle vurdu.

Olay, merkeze bağlı Hicret Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yerel bir kanalda çalışan Hüseyin Üğdül, trafikte seyir halindeyken sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 HA 104 plakalı pikap sürücüsü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle pikapta bulunan kişiler, araçtan inerek Üğdül’ün kafasına çekiçle vurup olay yerinden kaçtı.

Olaya şahitlik eden eşi Ebru Üğdül’ün haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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