Yok böyle skandal! Kemalist Can'dan katil İsrail'e kalkan

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı harekat başlattı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek bölgeyi ele geçirdi.

Diğer yandan katil İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatırken bölgeye ölüm kustu. Günlerdir Gazze'ye bomba yağdıran işgalciler 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişiyi öldürdü.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

Ataklı'dan yeni rezalet

Can Ataklı YouTube üzerinden yaptığı yayında Biden'ın sözlerinin neredeyse birebir aynısıını ifade ederken "Hastanenin İsrail tarafından vurulup vurulmadığı bir muamma. Büyük ihtimalle Hamas'ın halt yemesi. Öyle bir gaddarlıkları var. Kendi insanlarını öldürüp bunu dünyaya işte görüyorsunuz şey falan.. Başka türlü olamaz." dedi.

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