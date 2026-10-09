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Dünya Yok böyle şans: Toprağı kazarken 9 kiloluk altın buldu!
Dünya

Yok böyle şans: Toprağı kazarken 9 kiloluk altın buldu!

Yeniakit Publisher
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Yok böyle şans: Toprağı kazarken 9 kiloluk altın buldu!

ABD’nin Alaska eyaletinde bir madencinin kazı sırasında bulduğu 9,14 kilogramlık dev altın külçesi, yıllar sonra düzenlenen açık artırmada 750 bin dolara satıldı. Alaska tarihinin en büyük doğal altın külçesi olarak kayıtlara geçen parçanın 20 yılı aşkın süredir saklandığı ortaya çıktı.

ABD’nin Alaska eyaletinde bir madencinin kazı sırasında bulduğu 9,14 kilogramlık dev altın külçesi, yıllar sonra düzenlenen açık artırmada 750 bin dolara satıldı. Alaska tarihinin en büyük doğal altın külçesi olarak kayıtlara geçen parçanın 20 yılı aşkın süredir saklandığı ortaya çıktı.
ABD'nin Alaska eyaletinde 1998 yılında gerçekleştirilen bir kazı, tarihe geçen bir keşfe sahne oldu. Ruby kasabası yakınlarındaki Swift Creek bölgesinde altın arayan madenci Barry Clay, buldozerle yaptığı kazı sırasında devasa bir altın külçesi buldu. Alaska'da şimdiye kadar keşfedilen en büyük doğal altın külçesi olarak kayıtlara geçen parça, ağırlığı ve büyüklüğüyle dikkat çekti.

 

TAM 9,14 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

"Alaska Centennial Nugget" adı verilen külçenin 294,1 troy ons, yani yaklaşık 9,14 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi. 17 santimetre uzunluğunda, 14,5 santimetre genişliğinde ve 11 santimetre yüksekliğindeki külçenin bir softbol topundan biraz daha büyük olduğu belirtildi.

Keşfedildiği dönemin Klondike Altına Hücum döneminin 100. yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle parçaya "Alaska Yüzyıl Külçesi" adı verildi.

 

20 YILDAN FAZLA SAKLANDI, SERVETE SATILDI

1998 yılında bulunan dev altın külçesi, uzun yıllar kamuoyunun gözünden uzak tutuldu. Parça, 8 Aralık 2021 tarihinde Dallas merkezli Heritage Auctions tarafından düzenlenen "Doğa ve Bilim" müzayedesinde açık artırmaya çıkarıldı. 700 bin ila 1 milyon dolar arasında bir bedelle satılması beklenen külçe, 750 bin dolara alıcı buldu. Yaklaşık 36,9 milyon lira olarak ifade edilen satış bedeliyle külçe, müzayedenin en pahalı parçası oldu.

DÜNYADA 50'DEN AZ BULUNUYOR

Müzayede yetkilileri, dünya genelinde 250 troy onstan daha ağır doğal altın külçelerinin sayısının 50'den az olduğunu açıkladı. Alaska'da bulunan dev külçenin, Batı Yarımküre'de keşfedilmiş en büyük doğal altın parçalarından biri olduğu belirtildi.

 

ALTININ SAFLIĞI DA ÖLÇÜLDÜ

Beyaz kuvars üzerine yerleşmiş altından oluşan külçenin yüzeyinde X-ışını floresansı analizi yapıldı. İncelemede dış yüzeydeki altının ortalama yüzde 87,59 saflıkta olduğu ve yaklaşık 21 ayara karşılık geldiği belirlendi. Ancak külçenin iç kısmındaki net altın miktarı, kapsamlı bir analiz yapılmadığı için kesin olarak tespit edilemedi. Doğal yapısını koruyan bu tür büyük altın külçeleri, yalnızca içerdikleri altının değeriyle değil, nadir bulunmaları ve koleksiyon özellikleriyle de fiyatlandırılıyor.

Kaynak: Haberler.com

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