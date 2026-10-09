Dünyanın en uzun boylu ülkeleri belli oldu: İşte tam liste ve Türkiye’nin şaşırtan sırası
World Population Review tarafından yayımlanan küresel araştırma, dünyanın en uzun boylu ülkelerini ve ülke ülke boy ortalamalarını gün yüzüne çıkardı. Kadın ve erkeklerin ortalama boy uzunlukları üzerinden hazırlanan 60 ülkelik listede Hollanda zirvedeki yerini korurken, Türkiye'nin listedeki konumu da netleşti. Yapılan ölçümlere göre Türkiye'nin 176.4 cm ortalamayla listede kendine yer bulması dikkat çekti.