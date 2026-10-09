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Dünyanın en uzun boylu ülkeleri belli oldu: İşte tam liste ve Türkiye’nin şaşırtan sırası

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Dünyanın en uzun boylu ülkeleri belli oldu: İşte tam liste ve Türkiye’nin şaşırtan sırası

World Population Review tarafından yayımlanan küresel araştırma, dünyanın en uzun boylu ülkelerini ve ülke ülke boy ortalamalarını gün yüzüne çıkardı. Kadın ve erkeklerin ortalama boy uzunlukları üzerinden hazırlanan 60 ülkelik listede Hollanda zirvedeki yerini korurken, Türkiye'nin listedeki konumu da netleşti. Yapılan ölçümlere göre Türkiye'nin 176.4 cm ortalamayla listede kendine yer bulması dikkat çekti.

#1
Foto - Dünyanın en uzun boylu ülkeleri belli oldu: İşte tam liste ve Türkiye’nin şaşırtan sırası

Dünya genelindeki ortalama boy uzunluklarını ortaya koyan küresel araştırmanın sonuçları yayımlandı. Kadın ve erkeklerin boy ortalamaları üzerinden hazırlanan listede en uzun 60 ülke sıralanırken, Türkiye'nin listedeki yeri de belli oldu.

#2
Foto - Dünyanın en uzun boylu ülkeleri belli oldu: İşte tam liste ve Türkiye’nin şaşırtan sırası

Erkek nüfusunun boy ortalamalarına göre şekillenen dünyanın en uzun ilk 60 ülkesinin tam sıralaması! 1. Hollanda: 183.8 cm 2. Karadağ: 183.3 cm 3. Estonya: 182.8 cm 4. Bosna-Hersek: 182.5 cm 5. İzlanda: 182.1 cm

#3
Foto - Dünyanın en uzun boylu ülkeleri belli oldu: İşte tam liste ve Türkiye’nin şaşırtan sırası

6. Danimarka: 181.9 cm 7. Letonya: 181.2 cm 8. Çekya: 181.2 cm 9. Slovakya: 181.0 cm 10. Slovenya: 181.0 cm

#4
Foto - Dünyanın en uzun boylu ülkeleri belli oldu: İşte tam liste ve Türkiye’nin şaşırtan sırası

11. Ukrayna: 181.0 cm 12. Hırvatistan: 180.8 cm 13. Sırbistan: 180.7 cm 14. Litvanya: 180.7 cm 15. Polonya: 180.7 cm

#5
Foto - Dünyanın en uzun boylu ülkeleri belli oldu: İşte tam liste ve Türkiye’nin şaşırtan sırası

16. Finlandiya: 180.6 cm 17. İsveç: 180.5 cm 18. Norveç: 180.5 cm 19. Almanya: 180.3 cm 20. Dominika: 180.2 cm

#6
Foto - Dünyanın en uzun boylu ülkeleri belli oldu: İşte tam liste ve Türkiye’nin şaşırtan sırası

21. Bermuda: 179.7 cm 22. Porto Riko: 179.5 cm 23. Yunanistan: 179.3 cm 24. Belçika: 179.1 cm 25. Lübnan: 179.0 cm

#7
Foto - Dünyanın en uzun boylu ülkeleri belli oldu: İşte tam liste ve Türkiye’nin şaşırtan sırası

26. İrlanda: 179.0 cm 27. Andorra: 178.8 cm 28. Antigua ve Barbuda: 178.8 cm 29. Avustralya: 178.8 cm 30. Kanada: 178.7 cm

#8
Foto - Dünyanın en uzun boylu ülkeleri belli oldu: İşte tam liste ve Türkiye’nin şaşırtan sırası

31. İsviçre: 178.7 cm 32. Belarus: 178.7 cm 33. Grenada: 178.7 cm 34. Fransa: 178.6 cm 35. Avusturya: 178.5 cm

#9
Foto - Dünyanın en uzun boylu ülkeleri belli oldu: İşte tam liste ve Türkiye’nin şaşırtan sırası

36. Lüksemburg: 178.5 cm 37. Cook Adaları: 178.3 cm 38. Fransız Polinezyası: 178.3 cm 39. Birleşik Krallık (İngiltere): 178.2 cm 40. Romanya: 177.8 cm

#10
Foto - Dünyanın en uzun boylu ülkeleri belli oldu: İşte tam liste ve Türkiye’nin şaşırtan sırası

41. Yeni Zelanda: 177.7 cm 42. Saint Vincent ve Grenadinler: 177.5 cm 43. Niue: 177.2 cm 44. Amerikan Samoası: 177.1 cm 45. Jamaika: 177.0 cm

#11
Foto - Dünyanın en uzun boylu ülkeleri belli oldu: İşte tam liste ve Türkiye’nin şaşırtan sırası

46. Barbados: 177.0 cm 47. Tunus: 176.9 cm 48. Amerika Birleşik Devletleri: 176.9 cm 49. Rusya: 176.6 cm 50. Macaristan: 176.6 cm

#12
Foto - Dünyanın en uzun boylu ülkeleri belli oldu: İşte tam liste ve Türkiye’nin şaşırtan sırası

51. Fas: 176.4 cm 52. Saint Lucia: 176.4 cm 53. Türkiye: 176.4 cm (Ortalama kadın boyu: 161.8 cm) 54. Libya: 176.4 cm 55. Kuzey Makedonya: 176.4 cm

#13
Foto - Dünyanın en uzun boylu ülkeleri belli oldu: İşte tam liste ve Türkiye’nin şaşırtan sırası

56. Yeşil Burun Adaları (Cape Verde): 176.3 cm 57. Senegal: 176.2 cm 58. İspanya: 176.1 cm 59. Trinidad ve Tobago: 176.0 cm 60. İsrail: 176.0 cm

#14
Foto - Dünyanın en uzun boylu ülkeleri belli oldu: İşte tam liste ve Türkiye’nin şaşırtan sırası

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