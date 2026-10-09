Yıllar sonra ortaya çıktı! 90’ların efsanesi “Tolga Abi”yi bu halde görünce gözlerinize inanamayacaksınız
1990'lı yıllarda ekran başındaki çocukları telefon ekranlarına kilitleyen ve unutulmaz "Hugo" programıyla hafızalara kazınan Tolga Gariboğlu, uzun bir aradan sonra yeniden gündeme geldi. Ünlü sunucunun aradan geçen yıllara rağmen nerdeyse hiç değişmeyen ve dinamikliğini koruyan son halini gören hayranları büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada hızla yayılan güncel fotoğraflarına binlerce kişi "Adam yıllara meydan okumuş, hiç yaşlanmamış" yorumunu yağdırdı.