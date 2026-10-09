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Yıllar sonra ortaya çıktı! 90’ların efsanesi "Tolga Abi"yi bu halde görünce gözlerinize inanamayacaksınız

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Yıllar sonra ortaya çıktı! 90’ların efsanesi “Tolga Abi”yi bu halde görünce gözlerinize inanamayacaksınız

1990'lı yıllarda ekran başındaki çocukları telefon ekranlarına kilitleyen ve unutulmaz "Hugo" programıyla hafızalara kazınan Tolga Gariboğlu, uzun bir aradan sonra yeniden gündeme geldi. Ünlü sunucunun aradan geçen yıllara rağmen nerdeyse hiç değişmeyen ve dinamikliğini koruyan son halini gören hayranları büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada hızla yayılan güncel fotoğraflarına binlerce kişi "Adam yıllara meydan okumuş, hiç yaşlanmamış" yorumunu yağdırdı.

#1
Foto - Yıllar sonra ortaya çıktı! 90’ların efsanesi "Tolga Abi"yi bu halde görünce gözlerinize inanamayacaksınız

1990'lı yıllarda çocukların heyecanla takip ettiği "Hugo" programının sunucusu Tolga Gariboğlu, yıllar sonraki görüntüsüyle yeniden dikkat çekti.

#2
Foto - Yıllar sonra ortaya çıktı! 90’ların efsanesi "Tolga Abi"yi bu halde görünce gözlerinize inanamayacaksınız

Danimarka çıkışlı "Hugo" formatı, 1993 yılında Kanal 6 ekranlarında Türkiye'deki izleyiciyle buluştu.Programın sunuculuğunu Tolga Gariboğlu üstlenirken, çocuklar telefonla canlı yayına bağlanarak telefon tuşları aracılığıyla Hugo karakterini yönlendiriyordu.Yarışmacılar, Hugo'nun ailesini Cadı Sila'nın elinden kurtarmaya çalışıyordu.

#3
Foto - Yıllar sonra ortaya çıktı! 90’ların efsanesi "Tolga Abi"yi bu halde görünce gözlerinize inanamayacaksınız

Çocuklarla kurduğu iletişim ve sunumuyla programın simge isimlerinden biri olan Tolga Gariboğlu, izleyicilerin hafızasında "Tolga Abi" olarak yer etti.

#4
Foto - Yıllar sonra ortaya çıktı! 90’ların efsanesi "Tolga Abi"yi bu halde görünce gözlerinize inanamayacaksınız

Tolga Gariboğlu'nun "Hugo" dönemindeki fotoğrafıyla daha sonraki yıllarda çekilen görüntüsünün yan yana gelmesi, aradan geçen yılları gözler önüne serdi. Fotoğrafı gören çok sayıda kişi "Hiç yaşlanmamış" yorumunda bulundu.

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