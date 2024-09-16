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Yaşam Yok böyle olay! Bakın motosikleti nasıl taşıdılar
Yaşam

Yok böyle olay! Bakın motosikleti nasıl taşıdılar

Yeniakit Publisher
2024-09-16 20:50:00 -

Gaziantep'e 3 kişi, motosiklet üzerinde motosiklet taşıyarak herkesin canını tehlikeye attı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Çiksorut Mahallesi'nde ilginç ve bir o kadar da tehlikeli bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz 3 şahıs, elektrikli motosikletin üzerine bir motosiklet yükleyerek hem kendi hayatlarını hem de trafikteki diğer insanların güvenliğini tehlikeye attı. O anlar, seyir halindeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cep telefonu kamerasına yansıdı

Trafikteki bir vatandaş, tehlikeli olayı fark edip cep telefonunu çıkararak bu anları kaydetti. Görüntülerde, elektrikli motosiklete 3 kişinin sığmaya çalıştığı ve arkada oturan kişinin kırmızı renkli motosikleti dengelemekte zorlandığı net bir şekilde görüldü. Özellikle motosikletin arkasındaki kişinin motosikleti tutmak için büyük bir çaba sarf ettiği ve dengesini kaybetmemek için çabaladığı anlar, yürekleri ağza getirdi.

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