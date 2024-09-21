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Gündem

Yok böyle kaza! Az daha arabayı alıp uçuruyordu!

Yeniakit Publisher
2024-09-21 13:45:00 -
Yok böyle kaza! Az daha arabayı alıp uçuruyordu!

Kapadokya'da' manzarayı izlemek için balonun iniş alanına giren otomobil çarpmanın etkisiyle havalandı.

Nevşehir'de, manzarayı izlemek için sıcak hava balonlarının iniş alanına giren otomobile sıcak hava balonu çarptı. O anlar kameraya yansırken, balona takılan otomobil havalandı.

Nevşehir'in merkez Göreme Beldesi'nde bulunan Aşk Vadisi'nde meydana gelen kazada, bir sürücüsü manzarayı daha iyi izleyebilmek için aracını otoparka değil sıcak hava balonlarının iniş yaptığı alana park etti. Bu sırada inişte olan sıcak hava balonu, rüzgarın etkisiyle zeminden yeniden havalanınca park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle balona takılan otomobil havalanırken, yere düştü. Çarpma anı saniye saniye kameraya yansırken, iniş ekibinde yer alanların verdiği mücadele de görüntüye yansıdı.

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Yorumlar

Ziyaretçi

La oğlum elli kere yazdım şu haberlerin varsa videosunu koyun diye
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