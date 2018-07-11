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Yok böyle hırsızlık! Bayrağı direğiyle çaldılar!

Antalya'da bir iş yerinin önündeki Türk bayrağının 2,5 metre uzunluğundaki direğiyle çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:52
Yok böyle hırsızlık! Bayrağı direğiyle çaldılar!

Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde bulunan bayrak ve direği, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, eşkalini belirledikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İş yeri sahibi Ahmet Buldu, daha önce de Türk bayrağının çalındığını belirterek, "Hırsızlar bu sefer de direkle birlikte bayrağı çaldı" dedi. Öte yandan hırsızlık anı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:52
  1. Türk Bayrağı
  2. Hırsızlık
  3. Antalya

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