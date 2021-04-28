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Gündem Yok böyle arsızlık! Sözcü paçavrası kanunları çiğneyen şahıs yerine tepki gösteren vatandaşları hedef aldı
Gündem

Yok böyle arsızlık! Sözcü paçavrası kanunları çiğneyen şahıs yerine tepki gösteren vatandaşları hedef aldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde kamusal bir alan olan kalabalık bir caddede kanunen yasak olmasına rağmen içki içen şahsı vatandaşlar uyardı. Sözcü ise bu uyarıyı "Samsun’da zorbalık: ‘Ramazandayız’ diyerek gencin içeceğini zorla çöpe attırdılar" haberleştirerek normal bir 'içecek'miş gibi sundu. Paçavra, uyaran vatandaşları ve Ramazan ayını hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 17:34:00 - 2021-04-28 17:39:51

 yeniakit.com.tr 

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan ve kentin en kalabalık yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi’nde bir şahıs, kamusal alanda içki içme yasağını açık açık çiğneyip suç işlemesine tepki gösterdi. 

Güpe gündüz çoluk çocuk demeden içki içti

Bir apartman girişinde içki şişesiyle güpe gündüz çoluk çocuğun geçtiği bir caddede içki içen genç bir şahıs, tepkilere neden oldu. Çevredeki vatandaşlar içki içen şahsı uyarırken karşılık kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Ramazan ayında cadde ortasında içki içen şahıs, önce dirense de vatandaşların tepkisini sürdürmesi nedeniyle elindeki şişeyi çöpe atmak zorunda kaldı.

Hem yasaları çiğnedi, hem de pişkince şikayetçi olacağını söyledi

Kamusal alanda yasak olan bir fiili işleyen şahıs, pişkince vatandaşı şikayetçi olacağını söyleyerek gitti.

Öte yandan Samsun İlkadım Başsavcılığı'nın konuyu gündeme alarak kamusal alanda içki içerek kanunları çiğneyen şahıs hakkında harekete geçmesi bekleniyor.

Sözcü'den algı oyunuyla alçak savunma

Televizyon ekranlarında sansürlenen, satışı yapılan büfelerin ve dağıtımını yapan kamyonetlerdeki markalarının bile gizlendiği içkinin, ulu orta içilmesini savunan Sözcü adlı paçavra, sadece bir 'içecek' olarak yorumlayarak algı operasyonuna kalkıştı.

Sözcü paçavrası, Müslümanların kutsal ayı Ramazan'ı da algı operasyonuna alet etmeye çalıştı.

Tepki gösteren vatandaşları hedef aldı

İçki içen şahsın yanından geçen çocukların zihinlerinin kirletilmesini umursamayan Sözcü, vatandaşların haklı tepkisini "zorbalık", tepkileri ise "baskı" olarak yorumladı ve hedef gösterdi.

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