YÖK Başkanı Saraç'ın makalesi UWN'de en çok okunanlar listesinde yer aldı

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, University World News'da (UWN) yayımlanan makalesinin en çok okunanlar listesinde yer aldığı belirtildi.

YÖK'ün Twitter hesabındaki paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın geçen hafta University World News'da (UWN) yayımlanan 'Planning ahead for post-pandemic HE with a hybrid future' başlıklı makalesi UWN'de en çok okunanlar listesinde yer aldı."