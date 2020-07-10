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Aktüel

YÖK Başkanı Saraç, Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi üyeleri ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-07-10 17:12:41 -
YÖK Başkanı Saraç, Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi üyeleri ile görüştü

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi üyeleri ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin, "Ülkemizdeki Kovid-19 salgını sonrasında bu fakültelerimizde sürdürülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin durumunu görüştüğümüz ve bazı meseleleri müzakere ettiğimiz faydalı bir toplantı oldu." ifadesini kullandı.

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