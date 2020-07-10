YÖK Başkanı Saraç, Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi üyeleri ile görüştü
ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Spor Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi üyeleri ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin, "Ülkemizdeki Kovid-19 salgını sonrasında bu fakültelerimizde sürdürülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin durumunu görüştüğümüz ve bazı meseleleri müzakere ettiğimiz faydalı bir toplantı oldu." ifadesini kullandı.