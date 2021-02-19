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Gündem

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın acı kaybı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın babası Muhammed Emin Saraç, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 23:59:00 -
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın acı kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Mehmet Emin Saraç'ın hayatını kaybettiğini duyurarak baş sağlığı diledi. Koca'nın mesajı şöyle: "Memleketimize insan yetiştirme sevdasında bir ömür boyu çalışmış, YÖK Başkanımız Yekta Saraç Beyefendi'nin muhterem babası, İslam Alimi Muhammed Emin Saraç Hocamızı kaybettik. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Milletimizin başı sağ olsun."

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