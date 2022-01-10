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Gündem YÖK Başkanı Özvar duyurdu: Yeni bir çalışma yapılacak
Gündem

YÖK Başkanı Özvar duyurdu: Yeni bir çalışma yapılacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, akademik teşvik uygulamasının iyileştirilmesi için çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 14:57:00 -
YÖK Başkanı Özvar duyurdu: Yeni bir çalışma yapılacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, mevcut akademik teşvik uygulamasının iyileştirilmesine yönelik çalışma başlattıklarını açıkladı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

“2021 yılında yürütülen faaliyetler için akademik teşvik ödeneğine ilişkin süreçler devlet yükseköğretim kurumlarımızda devam etmektedir.

Mevcut akademik teşvik uygulamasının iyileştirilmesini, bürokrasinin azaltılmasını ve teşviklerin akademik kaliteye daha fazla hizmet etmesini sağlamak üzere ilgili paydaşların görüşlerini almak suretiyle yeni bir çalışma yapacağımızı duyurmak isterim."

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