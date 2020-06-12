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Aktüel

YÖK Başkanı, pilot üniversite rektörlerinden bilgi aldı

Üniversitelerin çalışmaları hakkında bilgi almak amacıyla YÖK Başkanı Prof.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:19:11 -
YÖK Başkanı, pilot üniversite rektörlerinden bilgi aldı

Üniversitelerin çalışmaları hakkında bilgi almak amacıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında düzenlenen toplantıda Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya da telekonferans yöntemi ile bilgilendirme yaptı.


Üniversitelerin çalışmaları hakkında bilgi almak amacıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında toplantı düzenlendi. Pilot üniversitelerin proje kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında paylaşımların yapıldığı toplantıda gelecek projeksiyonları hakkında da istişarelerde bulunuldu. Tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite seçilen ve pilot seçilen üniversiteler içerisinde ilk beş üniversite arasında yer alan KAEÜ’sinin projeleri sahada hayat buldu.


Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin bölgesine katma değer sağlayan bir üniversite olduğunu belirten Rektör Karakaya, istihdama ve üretime yönelik yapılan çalışmaların alanda hızla karşılık bulduğunu ifade etti.

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