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YÖK atlas tercih robotuna neden girilmiyor? YÖK atlas tercih sihirbazına nasıl girilir?

YKS 2019 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin hem önlisans hem de lisans tercih puanları, başarı sarası ile en yüksek taban ve en düşük taban puanlarını görmek için akın ettikleri adres hiç kuşkusuz YÖK atlas tercih sihirbaz sayfası oldu. YKS tercihlerini yapacak olan adaylar YKS 2019 puanlarına göre YÖK atlas tercih robotu üzerinden tercihini yapacakları üniversiteyi görmekte. Peki YÖK atlas tercih robotu nasıl yapılır? YÖK Atlas tercih robotu sayfası neden açılmıyor? YÖK atlasa neden girilmiyor? YÖK atlas tercih robotu sayfası neden yavaş açılıyor?

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:07
YÖK atlas tercih robotuna neden girilmiyor? YÖK atlas tercih sihirbazına nasıl girilir?

YKS 2019 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin hem önlisans hem de lisans tercih puanları, başarı sarası ile en yüksek taban ve en düşük taban puanlarını görmek için akın ettikleri adres hiç kuşkusuz YÖK atlas tercih sihirbaz sayfası oldu. YKS tercihlerini yapacak olan adaylar YKS 2019 puanlarına göre YÖK atlas tercih robotu üzerinden tercihini yapacakları üniversiteyi görmekte. Peki YÖK atlas tercih robotu nasıl yapılır? YÖK Atlas tercih robotu sayfası neden açılmıyor? YÖK atlasa neden girilmiyor? YÖK atlas tercih robotu sayfası neden yavaş açılıyor?

YÖK atlas hemşirelik taban puanı başarı sıralamasını görmek isteyen üniversite adayları yoğunluk nedeniyle YÖK atlas tercih robotuna ulaşmada zorluk çekiyor. YÖK atlasın sitesine giren gençler YÖK atlasın internet sitesinde şu uyarı ile karşı karşıya kalıyor: "Sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için geçici olarak sistemlerimizde bakım çalışması yapılmaktadır. Sayfamız en kısa sürede tekrar hizmete açılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

"Our page is currently undergoing maintenance for better services. We will be back online as soon as possible. Sorry for any inconvenience. yök atlas üniversite.”

Mühendislik taban puanları 2019

Mimarlık taban puanları 2019

Tıp taban puanları 2019

Üniversite taban puanları 2019 4 yıllık ve 2 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları

YÖK atlas tercih robotu için tıklayınız

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:07
  1. YÖK atlas tercih robotuna neden girilmiyor?
  2. YÖK atlas tercih sihirbazına nasıl girilir?

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