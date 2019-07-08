YÖK atlas tercih robotu nasıl yapılır? YKS 2019 tercih işlemleri

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kaldı. YSK 2019 puanlarına göre bir üniversiteye yerleşecek olan öğrenciler ÖSYM YKS 2019 üniversite taban puanlarını merak etmekte. Üniversite öğrencilerinin YKS tercihlerini yapma noktasında YÖK'den önemli bir hizmet devreye giriyor. YKS taban puanları, başarı sıralaması ve en düşük ve en yüksek puanlarının yer aldığı YÖK atlas tercih robotu yine öğrencilerin yardımcı kılavuzu olacak. Peki YÖK atlas tercih robotu nasıl yapılır? İşte YKS 2019 tercih işlemleri ile ilgili ayrıntılar...

YKS YÖK ATLAS ROBOTU TERCİH İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

YKS sona erdikten sonra adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek sonuç haberinde. YKS sonuçlarına göre, adaylar gitmek istedikleri ve puanlarının uygun olduğu okul ile bölümleri tercih edecek. Tercih döneminde adaylar YÖK atlas gibi uygulamalardan faydalanabiliyor.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin takvimine göre, YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için çok önemli bir süreç başlayacak. Tercih maratonunda adaylar yeteneklerine ve puanlarına göre en uygun okul ve bölümü tercih ederek üniversite hayatına başlayacak. YKS tercihleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

YKS tercihleri nasıl yapılır?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.