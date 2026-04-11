Borçları kapatmak için satış! Sinem’in Üsküdar’da tek hizmeti Premium üyelik

Göreve geldiği günden bu yana mali krizlerle boğuşan ve tarihinde ilk defa borçlanma talebinde bulunan, yerel seçimlerden sonra katma değer hiçbir icraatı bulunmayan ve belediye mülklerini sarı sitelerden satışa çıkaran CHP’li Dedetaş’ın sahibinden.com’da üyeliğini premiuma yükselttiği belirtildi. Eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kentsel dönüşüm kapsamında geçmiş dönemde üretilen konutların satıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Belediyeyi borçlu devrettiğimiz yalan. Yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltıyorlar. Yeni bir proje üretmek yerine önceki dönemden kalan taşınmazların satışına yöneliyorlar. Üsküdar’a 3 yıl içinde yapılan tek hizmet, kurumun bir internet satış platformundaki üyeliğinin yükseltilmesi oldu. Takdir halkımızın.”