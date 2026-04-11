Kurban parasına çökülen vatandaşlardan CHP’li Özcan’a tepki! ‘Hakkımızı helal etmiyoruz’

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Bolu’da insanların dini duygularını istismar ederek vacip kurban bağışlarını toplayan ve hayvanları kesmek yerine parayı cebe atan Bolu Belediyesinin CHP’li eski başkanı Tanju Özcan’a yönelik tepkiler dinmek bilmiyor. Sözde burs adı altında kentteki marketlerden haraç toplayarak zimmetine geçirdiği için tutuklanan CHP’li Özcan ve ekibinin, vatandaşların dişinden tırnağından artırarak BOLSEV üzerinden bağışladığı kurbanlara çökmesiyle ilgili soruşturma kapsamında mağdurlar savcılığa ifade verdi. İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştıran CHP'li Özcan ve ekibinin "kurban bağışlarını kesmedik" itirafı sonrası ifade veren mağdurlar, CHP’li belediyeye bağışladıkları kurbanların kesilmediğini şimdi öğrendiklerini ve haklarının helal etmediklerini dile getirdiler.

İşte halkın kurbanına da göz diken CHP’li Tanju’nun ipliğini pazara çıkaran o ifadeler;

KESTİK DEDİLER PARAYI YEDİLER

Güvem Köyü Muhtarı Uğur Özcan, 2024 yılında kurban bağışını belediye aracılığıyla yaptığını, kendisine kesim yapıldığı bilgisinin verildiğini söyledi. 2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde sosyal medyada gördüğü ilan üzerine yeniden bağış yaptığını belirten Özcan, “2025 yılı Kurban Bayramından önce ise sosyal medya üzerinden BOLSEV Vakfı'nın kurban bağışı topladığı yönünde ilan gördüm. Bu ilan üzerine vacip olan kurbanımın hisse bedelini ibadet saiki ile ilanda belirtilen İBAN numarasına tek hisse alacak şekilde gönderdim. Ben parayı gönderirken kurbanımın kesilmeyeceği aklıma gelmedi. Şu an huzurunuzda bu durumu yeni öğrendim. 2025 yılında vakfa kurban bağışımı yaptıktan sonra beni arayan soran kimse olmadı. Kurbanımın kesilmemesi nedeniyle üzüntü duyuyorum. Ben sorumlu kişilere hakkımı helal etmiyorum” ifadelerini kullandı.

KESMEYECEKLERİNİ BİLSEM BAĞIŞLAMAZDIM

Özgür Güzel ise bir broşür üzerinden gördüğü ilan sonrası dört hisse kurban bağışında bulunduğunu belirterek, “Ben bu bağışı yaparken kurbanlarımın kesileceğini düşündüm, kesilmeyeceği hususu hiç aklıma gelmedi. Şu an huzurunuzda bu durumu öğreniyorum, kurbanlarımın kesilmeyeceğini bilseydim kurban bağışında bulunmazdım” dedi.

UTANMADAN ‘ALLAH KABUL ETSİN’ DEDİLER

Pazarcı esnafı olduğunu belirten Mecit Karadayı, “Ben pazarcı olarak geçimimi sağlarım. 2025 yılında sosyal medyada facebook 'ta BOLSEV Vakfı'nın kurban bağışı topladığı yönünde ilan gördüm. Bu ilan üzerine 1 adet hisse bedeli olan 13.000 TL'yi BOLSEV Vakfının hesabına vacip olan kurban ibadetimi yerine getirmek için gönderdim. Hatta kurbanın 1. Günü hatırlamadığım bir telefon numarasından aradım bana "Allah kabul etsin kurbanınız kesildi" diye söylemde bulundular. Kurbanımın kesilmediğini şu an huzurunuzda öğrenmiş bulunmaktayım. Şayet gönderdiğim hisse bedeli karşılığında kurban kesilmeyeceğini bilseydim bu parayı göndermezdim. Başka ad altında toplanacak yardımları amacına uygun olarak göndermek isterdim. Burada benim kurban ibadetim yerime getirilmediği için üzüldüm. Bunun manevi sorumlulukları kendilerine aittir” şeklinde ifade verdi.

KURBANIN KESİLMEDİĞİNİ ŞİMDİ ÖĞRENDİM

İsmail Yaşmum da sosyal medya üzerinden yaptığı bağış sonrası kendisine telefonla ulaşıldığını ve “kurbanınız kesildi” denildiğini ifade etti. Yaşmum, “Bunu vacip olan kurban ibadetimi yerine getirmek üzere bağışladım. Bağış yaparken kurbanın kesilmeyeceği ile alakalı bir düşüncem ve bilgim yoktu. Hatta beni bayram süre zarfı içerisinde arayarak "kurbanınız kesildi, Allah kabul etsin" diye aradılar, kim aradı hatırlamıyorum. Ben bunu kurban payı olarak vererek yardımda bulundum. Kurbanların kesilmediği şu an huzurunuzda öğreniyorum. Kurbanı kesmeyen kişileri manevi sorumluluklarını kendilerine yüklüyorum” diye konuştu.

ALLAH’A HAVALE EDİYORUM

Erol Aydın ise hayatında ilk kez kurbanını BOLSEV’e bağışladığını belirterek, "Daha önce hep kurbanımı kendim fiziki olarak temin edip kesiyordum. 2025 yılında ise internet sitesi üzerine ve billboardlardan BOLSEV Vakfının kurban bağışı topladığını gördüm. Ben bu ilanlardan kurbanımın kesildikten sonra etinin aşevinde dağıtılacağını düşünerek kurbanımı bu vakfa bağışladım. Şu an huzurunuzda kurbanımın kesilmediği öğrenmiş bulunmaktayım. Eğer ben kurbanımın kesilmeyeceğini bilseydim kesinlikle BOLSEV Vakfına kurban bağışında bulunmazdım. Sorumluları Allaha havale ediyorum” ifadelerini kullandı.