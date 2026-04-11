ABD'nin İHA kaybı rekor seviyede! "MQ-9 Reaper" bilançosu ağırlaşıyor: Zarar 700 milyon doları aştı!
ABD ordusunun, nisan ayının başından bu yana İran'a yönelik hava operasyonlarında kaybettiği insansız hava araçlarına ilişkin şok edici veriler paylaşıldı. CBS News'in ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre; sadece 1 Nisan'dan bu yana 8 adet daha "MQ-9 Reaper" tipi İHA kaybedildi. Şubat ayından bu yana devam eden çatışmalarda düşürülen toplam İHA sayısının ise 24'e ulaştığı iddia edildi.
İnsansız hava araçlarının kaybı yaklaşık 720 milyon dolarlık bir zarara tekabül ediyor. Modeline bağlı olarak tek bir Reaper tipi İHA'nın maliyeti yaklaşık 30 milyon dolar veya daha fazla olabiliyor.
Bu hava araçları, istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinde kullanılıyor ancak aynı zamanda hassas vuruşlar da gerçekleştirebiliyor.
