Sarı Şeytan’ın İran'daki gözleri kör oldu: ABD’nin yirmi dört İHA’sı artık birer çöp

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sarı Şeytan'ın İran'daki gözleri kör oldu: ABD'nin yirmi dört İHA'sı artık birer çöp

Siyonist uşaklarıyla birlikte bölgeyi kan gölüne çevirmeye çalışan haydut ABD, İran’ın sarsılmaz hava savunma duvarına çarptı. Nisan ayının başından bu yana tam sekiz adet ‘MQ-9 Reaper’ tipi insansız hava aracını kaybeden Pentagon, havada resmen motoru yaktı. Toplam kaybın yirmi dörde ulaştığı savaşta, Amerikan hegemonyasının ‘teknoloji harikası’ dediği oyuncaklar birer birer ava dönüştü.

ABD ordusunun Orta Doğu’daki gökyüzü hakimiyeti, İran’ın yerli ve milli savunma sistemleri karşısında darmadağın oldu. CBS News tarafından sızdırılan bilgilere göre ABD’li yetkililer, bir nisan tarihinden bu yana İran’a yönelik alçak saldırılarda sekiz adet ‘MQ-9 Reaper’ tipi İHA’nın daha düşürüldüğünü itiraf etmek zorunda kaldı. Savaşın başlangıcından bu yana kaybedilen devasa İHA sayısı yirmi dörde ulaşırken, ABD’nin havada uğradığı hezimet dünya kamuoyunda şok etkisi oluşturdu.

CBS News kanalının haberine göre ABD'li yetkililer, 1 Nisan'dan bu yana İran'a yönelik saldırılarda 8 adet "MQ-9 Reaper" tipi İHA'nın daha kaybedildiğini ve savaş süresince "toplam kaybın 24'e ulaştığını" iddia etti.

İnsansız hava araçlarının kaybı yaklaşık 720 milyon dolarlık bir zarara tekabül ediyor. Modeline bağlı olarak tek bir Reaper tipi İHA'nın maliyeti yaklaşık 30 milyon dolar veya daha fazla olabiliyor.

Bu hava araçları, istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinde kullanılıyor ancak aynı zamanda hassas vuruşlar da gerçekleştirebiliyor.

