Genç hatipler kürsüde yarıştı: Hutbe finali nefes kesti

Program; İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde Hacı Cuma Kahraman Camii’nde düzenlendi.

Programa Hatay’ın yanı sıra; Adana, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa ve Yozgat illerinden gelen idareci, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Program, Antakya TOBB Ortaokulu ve Hz. Ebubekir Kur’an Kursu öğrencisi Muhammed Fatih Kocaoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Osmaniye İl Vaizi Osman Haspolat başkanlığındaki seçici kurulda Hatay İl Vaizi Ahmet Hakan Uzun, Antakya İlçe Vaizi Huzeyfe Yalçın, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Selim Demiryürek ve Hz. Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Cesur Beyazçiçek yer aldı.

Programa Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü yetkilisi Yüksel Gürek, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz, Hatay İl Müftüsü Necati Şafak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Öztürk, Şube Müdürleri Dr. Mehmet Altınöz ve Uğur Erkin ile çok sayıda davetli, öğretmen, öğrenci ve vatandaş katıldı.

Yarışma sonunda Şanlıurfa Haliliye Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İbrahim Akbaş birinci, Osmaniye Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Emin Yılmaz ikinci, Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Salih El-Şeyh üçüncü oldu.

Program kapsamında öğrenciler tarafından ilahi dinletisi sunulurken, dereceye giren öğrencilere altın, para ödülü ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Jüri üyelerine ve katılımcılara teşekkür belgeleri verildi.

Yoğun katılım ve manevi atmosfer içerisinde gerçekleşen program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.