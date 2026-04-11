Sahte altınla milyonluk vurgun: Kurduğu mekanizma kuyumcuları bile kandırdı!
İstanbul Fatih'te bir iş hanında kurduğu mekanizma ile sahte altınları kuyumculara satarak milyonluk vurgun yapan şüpheli yakayı ele verdi.
EKİPLER İHBARI DEĞERLENDİRDİ İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Fatih, Taştekneler sokakta bulunan bir adresi takibe aldı.
İş yerinin kapalı olduğu tespit edilirken, pusu kuran polisler bir süre sonra iş yerini açan Yüksel A.'yı gözaltına aldı.
ÇOK SAYIDA SAHTE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri iş yerinde yaptıkları aramada çok sayıda sahte altın ele geçirdi.
TANINMIŞ ALTIN ÜRETİCİLERİN LOGOLARINI KULLANDI 1 gramdan 10 grama kadar paketlenmiş bir halde bulunan altınların üzerinde, tanınmış altın üreticilerin logolarının bulunduğu tespit edildi.
Polis ekipleri içerde yaptıkları aramada çeşitli gramajlarda 472 paketlenmiş sahte altın, çok sayıda bilezik ele geçirdi.
Soruşturma sırasında şüphelinin pirinç kullanarak sahte altınları imal ettiği daha sonra tanınmış altın üreticilerinin logolarının bulunduğu kutularla paketlediği tespit edildi.
KUYUMCULARI BU YÖNTEMLE KANDIRDI Şüphelinin gramajı ağır olan altınları ve bilezik gibi ziynet eşyalarını altın suyuna batırarak, kuyumcularda yapılan mihenk taşıyla kontrol işleminden geçmesini sağladığı öğrenildi.
Şüphelinin sahte altınları kuyumculara gerçek altın gibi pazarladığı bu yolla milyonlarca liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
