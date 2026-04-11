Ormanlarda yangınlara karşı ‘çelik zırh’ dönemi: Riskler sıfıra indirilecek
Ormanlarda yangınlara karşı ‘çelik zırh’ dönemi: Riskler sıfıra indirilecek

Küresel iklim krizinin ve sabotaj ihtimallerinin gölgesinde, Sinop’un eşsiz ormanları Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda adeta birer kale gibi güçlendiriliyor. ‘YARDOP’ projesiyle Durağan ve Boyabat’ta yanan alanlar sadece rehabilite edilmiyor, aynı zamanda ateşle savaşacak dirençli bir ekosisteme dönüştürülüyor. Doğayı ateşe teslim etmemeye yeminli ekipler, ‘yeşil vatanın’ her karışını modern yöntemlerle koruma altına alıyor.

Orman yangınlarına karşı daha dirençli bir yapı oluşturmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, Sinop’ta yanan alanlar yeniden rehabilite edilerek doğaya kazandırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projeyle, bölgedeki ormanların hem korunması hem de güçlendirilmesi hedefleniyor.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü tarafından özellikle Durağan ve Boyabat ilçelerinde hayata geçirilmesi planlanan Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projeleri (YARDOP) kapsamında, yangın öncesi ve sonrası risklerin azaltılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Proje ile ormanlık alanlarda biriken kuru dal ve yaprak gibi yanıcı materyaller kontrol altına alınarak yangın riskinin minimize edilmesi amaçlanıyor.

Sahada yürütülen faaliyetler çerçevesinde, yangının ilerlemesini engelleyecek fiziksel bariyerler oluşturulurken, ekiplerin müdahalesini hızlandıracak ulaşım yolları da inşa ediliyor. Ayrıca yol kenarlarında ve kritik bölgelerde bitki örtüsünün temizlenmesiyle yangının yayılımı sınırlandırılıyor. Ormanların yangına karşı direncini artırmak amacıyla bakım çalışmaları yapılırken, yanıcı madde miktarı azaltılarak olası yangınların etkisi düşürülüyor.

Proje kapsamında aynı zamanda doğaya uyumlu yeni orman alanları oluşturuluyor. Bölgeye uygun, yangına dayanıklı ağaç ve bitki türleriyle karışık orman yapıları kurulurken, doğal bariyerler sayesinde yangınlara karşı daha güçlü bir ekosistem hedefleniyor.

Yetkililer, Sinop’un doğal zenginliğini korumak ve gelecek nesillere daha güvenli ormanlar bırakmak adına çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

