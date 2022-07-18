Üniversite sınavı 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Merakla beklenen sonuçlar 18 Temmuz Pazartesi günü erişime açıldı. Adaylar ise YÖK Atlas tercih robotunun nasıl kullanıldığını araştırıyor. Peki, YÖK Atlas nasıl kullanılır?

YÖK atlas tercih robotu 2022 açıldı mı?

2022 YKS sonuçları açıklandı. Sınava giren 3 milyonu aşkın kişi ‘sonuc.osym.gov.tr’ üzerinden sonuçlarını öğrenebiliyor.

Üniversite tercih işlemleri ise 27 Temmuz Çarşamba günü başlayıp 5 Ağustos Cuma günü sona erecek. Tercih işlemleri başlamadan önce adaylar aldıkları puan, başarı sıralamalarına göre hangi bölümleri seçebileceklerini araştırıyor. Bu sebeple akıllara öncelikle YÖK Atlas geliyor. Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YÖK Atlas tercih sihirbazı üzerinden adaylar işlemlerini yapabilir.