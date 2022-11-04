Yok artık Yusuf Şimşek hocam!

Teknik direktör Yusuf Şimşek'in yeni takımı futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Teknik direktörlük kariyerinde Rizespor, Antalyaspor, Karagümrük, Denizlispor gibi takımları çalıştıran Yusuf Şimşek, BAL ekibi Çorluspor 1947 ile sözleşme imzaladı.

Türk futbolunun iz bırakan isimlerinden Yusuf Şimşek, teknik direktörlük kariyerinde büyük düşüş yaşıyor. Daha önce Rizespor, Antalyaspor, Karagümrük, Denizlispor gibi takımlarda görev alan Yusuf Şimşek'in yeni takımı herkesi şaşırttı.

Akşam'a göre; Son olarak Isparta 32 Spor'u çalıştıran Yusuf Şimşek, BAL ekibi Çorluspor 1947 ile sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Yusuf Gümüş, Yusuf Şimşek ile anlaştıklarını resmen açıkladı. 47 yaşındaki teknik direktörün Tekirdağspor maçında takımın başında olacağı belirtildi.

Çorluspor 1947 Başkanı Yusuf Gümüş, Yusuf Şimşek'le ilgili yaptığı açıklamada "Kulübümüz, futbolculuk dönemlerinde Fenerbahçe, Beşiktaş, Denizlispor, Bursaspor gibi kulüplerde oynayan, teknik adamlık dönemlerinde ise Antalyaspor, Denizlispor ve Karagümrük gibi takımları çalıştıran tecrübeli teknik adam Yusuf Şimşek ile her konu da anlaşmaya vardı. Sene başında hedefimizi şampiyonluk olarak belirlemiştik. Bu hedeften sapmadan yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Yusuf Şimşek'in de tecrübesi ile bu yolculuğumuza katkı sunacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.