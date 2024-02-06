Yok artık... Tırın lastiğinden öyle bir şey çıktı ki!

Edirne'de bulunan Hamzabeyli sınır kapısının karşısındaki Bulgaristan'ın Lesovo gümrük memurları tarafından iki tırda kaçak sigara ele geçirildi. Sınır kapısına gelen tırın yedek lastiğinde 650 paket kaçak sigara daha bulundu.

Hamzabeyli sınır kapısının karşısındaki Bulgaristan'ın Lesovo sınır kapısında, Türk vatandaşı olan sürücü, gümrük memurlarına Türkiye'den İngiltere'ye mobilya taşıdığını beyan etti. X-ray cihazıyla yapılan gümrük muayenesinde treylerin yedek lastiğinde standart dışı yoğunluk tespit edildi. Lastiği söktükten sonra içinin sigara dolu olduğu görüldü.

Çorap kutularının arasını sigarayla doldurmuşlar

Aynı gün Lesovo gümrük noktasında memurlar tarafından bir gün içinde diğer bir tırda yapılan incelemede, 8 bin 400 kutu büyük miktarda kaçak sigara ele geçirildi. Kayıt dışı sigaralar, çorap kutularının arasına ve bir römorkun yedek lastiğine saklamış halde bulundu.

Şoförün sunduğu belgelere göre, Türkiye'den Almanya ve Hollanda'ya grupaj eşya taşınıyordu. Özel X-ray ekipmanıyla yapılan gümrük muayenesi sırasında denetçiler, beyan edilen kargodaki şüpheli alanları tespit ederek fiziksel inceleme gerçekleştirdi ve bu sırada gümrük yetkilileri, kargo kartonları dolusu kaçak sigaranın, aynı çorap kartonları arasına gizlendiğini fark etti. İnceleme sonucu toplamda 7 bin 750 paket çeşitli markalara ait sigara ele geçirildi.

İki tır şoförü hakkında idari ihlal davası açıldı ve idari cezai işlem başlatıldı.

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