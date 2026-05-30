Eski yıldız geri dönüyor: Muiqi çok daha ucuza bitti: Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis bedeli
Fenerbahçe eski yıldızını bitirmek için gün sayıyor.
Mallorca'nın kapıyı 18 milyon Euro'dan açtığı pazarlıklarda, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'yi 10 milyon Euro'ya bitirdiği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi’yi kadrosuna kattığı iddia edildi. Transfer bombacısı Nicolò Schira’nın paylaştığı son dakika bilgisine göre; sarı-lacivertli ekip ile Kosovalı forvet arasındaki anlaşma birkaç saat önce resmiyet kazandı.
32 yaşındaki deneyimli golcünün, eski kulübü Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalamaya karar verdiği bildirildi.
Mallorca forması giyen Muriqi, takımı La Liga'da küme düşmekten kurtulmuş olsa bile zaten ayrılık sinyalleri veren bir oyuncuydu. Ancak gelinen son noktada, İspanyol kulübünün oyuncuyu elden çıkarma zorunluluğu doğdu. Bu durum, Mallorca’nın bonservis bedelinde ciddi bir indirime gitmesine neden oldu.
32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değerinin 4,5 milyon Euro civarında olduğu göz önüne alındığında, Fenerbahçe'den yapılan 10 milyon euro'luk teklifin Mallorca cephesi için oldukça tatmin edici ve reddedilemez bir boyutta olduğu belirtiliyor.
Kosovalı oyuncunun eski kulübü Lazio, Mallorca ile yaptığı sözleşme gereği olası bir satıştan elde edilecek kârın E'ini elinde bulunduruyor. Bu formüle göre, transferin tamamlanmasıyla birlikte İtalyan kulübünün kasasına da yaklaşık 4 milyon Euro gibi önemli bir pay girecek.
