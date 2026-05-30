Lokman Hekim'in şifa dağıtan reçetesi... Kadim otu tüketen hastalanmıyor!

İyi bir şevketi bostan yemeği için köklerin kalın ve etli olması gerekir. Eğer seçtiğiniz şevketi bostanların kökleri çok ince ve odunsu bir dokuya sahipse, bu durum bitkinin kartlaştığının en net göstergesidir. Kartlaşmış kökler, tencerede ne kadar süre haşlanırsa haşlansın arzu edilen o yumuşak kıvama gelmez ve sert kalır. Bu nedenle, pişirme sonrası hayal kırıklığı yaşamamak için satın alırken köklerin tazeliğine ve dokusuna mutlaka dikkat etmelisiniz.