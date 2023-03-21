Yok artık Ronaldo! Suudi Arabistan sonrası yeni durağı belli oldu bile...

Futbol dünyasının süper starı Cristiano Ronaldo saha içinde olduğu gibi saha dışında da birçok alanda kendini göstermeye devam diyor. Farklı sektörlerde yatırımları olan Cristiano Ronaldo, tenis dünyasının yıldızı Rafael Nadal ile olan ortaklığını genişletiyor. Ünlü ikili, Dubai'de restoran açmaya hazırlanıyor.

Manchester United'dan ayrılıp herkesi şaşırtan bir kararla Suudi Arabistan'a transfer olan Cristiano Ronaldo, saha içindeki başarılarını saha dışında da sürdürmesiyle biliniyor. Birçok sektörde aktif olarak rol oynayan CR7, tenis dünyasının yıldızı Rafael Nadal ile 2014 yılında başlattıkları restoran ortaklığıyla gündemde. Akşam'a göre; Öyle ki bu ikili restoran zincirlerini büyütme kararı alarak yeni bölgelere geçmeye hazırlanıyor. Sports Manor'un haberine göre; Ronaldo ve Nadal ortaklığı, Dubai'de şube açmaya karar verdi.

CRİSTİANO RONALDO'DAN YENİ MACERA

Real Madrid'de oynadığı dönemde 2014 yılında Rafael Nadal ile yakın bir arkadaşlık geliştiren Cristiano Ronaldo, restoran açma fikrine olumlu yaklaştı. İlk şubelerini Madrid şehrinde açan ikili, Tatel ismini verdikleri bu mekanı geniş kitlelere yayma çalışmalarına devam ettiler. İspanyol mutfağında uzmanlaşmış mutfağıyla büyük beğeni kazanan bu restoran sırasıyla İbiza, Beverly Hills ve Doha'da hizmet vermeye başladı. İspanya'nın Valensiya şehrinde bir şube açma niyetinde olan Cristiano Ronaldo ve Rafael Nadal, Dubai'de de hizmet vermek için gün sayıyor.

Herkesi şaşırtarak Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübüne transfer olan Cristiano Ronaldo, burada beklentileri karşılamaya başladı denebilir. Dünyanın en çok kazanan sporcusu unvanını elinde bulunduran CR7, Al Nassr formasıyla çıktığı 10 maçta 9 gol 2 asistlik performans sergilemeyi başardı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO