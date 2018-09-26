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Yok artık José Sosa! 2016 yılından beri...

En son golünü Beşiktaş forması altında 18 Mayıs 2016'da atan José Sosa o tarihten sonra oynadığı 46 maçta gol atamadı .

26 Eylül 2018 Çarşamba 16:03
Yok artık José Sosa! 2016 yılından beri...

Trabzonspor'un geçen sezon Milan'dan transfer ettiği deneyimli orta saha oyuncusu Sosa'nın gol orucu sürüyor. 

2016-2017 sezonunda Milan'da 19 maçta forma giyen Sosa, burada da gol atamazken asist de yapamadı. 2017-2018 sezonunda bordo- mavili takıma transfer olan Sosa, 27 maçta forma giyerken sadece 2 asist üretebildi ve gol katkısı yapamadı. 

Sosa bu sezon da yine gole katkı yapamadı. Arjantinli oyuncu en son golünü ise 18 Mayıs 2016 tarihinde Beşiktaş formasıyla Konyaspor'a karşı atmıştı

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 16:03
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