Yok artık José Sosa! 2016 yılından beri...
En son golünü Beşiktaş forması altında 18 Mayıs 2016'da atan José Sosa o tarihten sonra oynadığı 46 maçta gol atamadı .26 Eylül 2018 Çarşamba 16:03
Trabzonspor'un geçen sezon Milan'dan transfer ettiği deneyimli orta saha oyuncusu Sosa'nın gol orucu sürüyor.
2016-2017 sezonunda Milan'da 19 maçta forma giyen Sosa, burada da gol atamazken asist de yapamadı. 2017-2018 sezonunda bordo- mavili takıma transfer olan Sosa, 27 maçta forma giyerken sadece 2 asist üretebildi ve gol katkısı yapamadı.
Sosa bu sezon da yine gole katkı yapamadı. Arjantinli oyuncu en son golünü ise 18 Mayıs 2016 tarihinde Beşiktaş formasıyla Konyaspor'a karşı atmıştı
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