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Yok artık Islam Slimani! Ankaragücü maçında...

Cezayirli, kırmızı kart gördüğü Ankaragücü maçında kaleci Harun’dan sadece 1700 metre fazla koştu.

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:33
Yok artık Islam Slimani! Ankaragücü maçında...

Fenerbahçe'de kötü sonuçların ardından, büyük umutlarla kiralanan Slimani de tartışılmaya başlandı.

Ankaragücü maçının 71. dakikasında penaltı kararına kızan ve hakeme küfür edip kırmızı kart gören Cezayirli golcünün istatistiklerinin çok kötü olduğu bildirildi.

Kaleci Harun'un 5 bin metre koştuğu maçta, Slimani'nin 71 dakikada 6700 metre mesafe kat ettiği ortaya çıktı. Slimani'nin maç esnasında çok hareketsiz olması nedeniyle teknik heyetin tepkisini çektiği, bu nedenle oyuncuyla bir görüşme yapıldığı ve kendine çekidüzen vermesi konusunda sert şekilde uyarıldığı ifade edildi.

Leicester'dan 1.5 milyon Euro'ya kiralanan Cezayirli, yıllık 4.7 milyon Euro kazanıyor.  (Sabah)

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 10:33
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