Yüzlerce kutu yola savruldu! Serum yüklü kamyonet takla attı
Kastamonu Cide'de hastaneye serum taşıyan kamyonet, frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Önünde ilerleyen kamyona çarpıp takla atan araçtaki yüzlerce kutu serum yola savruldu.
Kastamonu’nun Cide ilçesinde hastaneye serum taşıyan kamyonet takla attı. Kaza, sabah saatlerinde Cide-Kastamonu yolu Velioğlu Köyü kavşağında meydana geldi.
İddiaya göre, 51 BD 744 plakalı kamyonetin frenleri seyir halindeyken boşaldı. Kontrolden çıkan araç, önünde ilerleyen kamyona çarptıktan sonra takla attı. Kazanın ardından kamyonette bulunan yüzlerce kutu serum çevreye savruldu. Kazada kamyonette bulunan T.K. ve Ş.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Cide Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ş.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, T.K. ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.