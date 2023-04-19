  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tolga Özbek'ten Milli Muharip Uçak için bomba kulis! Erdoğan bu ismi açıklayacak

Türkiye o ülkeleri geride bıraktı! 2023 yılının en güçlü ordular listesi belli oldu

Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi teklif! Daha önce bu konu hiç gündeme gelmemişti

İkinci el araba almak isteyenler dikkat! Yaz aylarına kadar yüzde...

İBB’den cami motifleri skandalı! Zemine yerleştirildi, insanlar üzerine bastı

Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini duyurdu: Dolar kuru 4 lira birden...

Fiyatlara neler oluyor! Altında bunu yapan çok üzülür

Fermuar modeliyle seçime gireceklerdi! YSK'dan Millet İttifakı kararı: İsimlerini kullanmayacaklar!

Sen kimi kandırıyorsun Kemal efendi? 'Sana söz' sahtekarlığı

Alman devi Türkiye'de satışa çıkacak demişti: Yakın takip başladı! O tarihte başlama kararı aldılar, yeni adım atıldı
Gündem Yok artık! Hazal Kaya hakkında Musa Orhan’a hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi!
Gündem

Yok artık! Hazal Kaya hakkında Musa Orhan’a hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi!

Yeniakit Publisher
2023-04-19 17:11:00 -
Yok artık! Hazal Kaya hakkında Musa Orhan’a hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi!

Hazal Kaya'nın, cinsel istismar ile geç bir kızı intihara sürükleyen Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı!

Oyuncu Hazal Kaya hakkında 18 yaşındaki İpek Er’e cinsel saldırıda bulunmak ve intihara sürüklemekle suçlanan eski uzman çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi!

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS CEZASI

Batman’ın Beşiri ilçesinde yaşamına son veren 18 yaşındaki İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan’a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada para cezasına çarptırılan Ezgi Mola’ya destek için paylaşım yapan oyuncu Hazal Kaya hakkında, ‘Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

HAZAL KAYA, EZGİ MOLA’YA DESTEK VERMİŞTİ

Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020’de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Musa Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş’un, Ezgi Mola’nın paylaşımı yaptığı suç duyurusunun ardından Ankara 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi, geçen 24 Mayıs’ta Ezgi Mola’ya hakaret suçunu işlediği kanaatiyle 87 gün adli para cezası karşılığı 6 bin 960 lira para cezası verdi.

Oyuncu Hazal Kaya da bu süreçte Mola’ya destek amaçlı tepki paylaşımında bulundu. Akkuş, bu paylaşımı nedeniyle Kaya hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23