Yok artık! Hazal Kaya hakkında Musa Orhan’a hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi!

Oyuncu Hazal Kaya hakkında 18 yaşındaki İpek Er’e cinsel saldırıda bulunmak ve intihara sürüklemekle suçlanan eski uzman çavuş Musa Orhan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi!

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS CEZASI

Batman’ın Beşiri ilçesinde yaşamına son veren 18 yaşındaki İpek Er’e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan’a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada para cezasına çarptırılan Ezgi Mola’ya destek için paylaşım yapan oyuncu Hazal Kaya hakkında, ‘Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

HAZAL KAYA, EZGİ MOLA’YA DESTEK VERMİŞTİ

Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020’de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Musa Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş’un, Ezgi Mola’nın paylaşımı yaptığı suç duyurusunun ardından Ankara 31’inci Asliye Ceza Mahkemesi, geçen 24 Mayıs’ta Ezgi Mola’ya hakaret suçunu işlediği kanaatiyle 87 gün adli para cezası karşılığı 6 bin 960 lira para cezası verdi.

Oyuncu Hazal Kaya da bu süreçte Mola’ya destek amaçlı tepki paylaşımında bulundu. Akkuş, bu paylaşımı nedeniyle Kaya hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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