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Ekonomi "Yok artık" dedirten veri! "Kriptonun kralı" bakın hangi ülke!
Ekonomi

"Yok artık" dedirten veri! "Kriptonun kralı" bakın hangi ülke!

Yeniakit Publisher
2023-10-03 11:13:00 - 2023-10-03 11:13:36
"Yok artık" dedirten veri! "Kriptonun kralı" bakın hangi ülke!

Dijital paralara ilgi her geçen gün artarken kripto piyasasında dikkat çeken bir ülke öne çıktı. Peki bu hangi ülke ve Türkiye bu alanda hangi konumda? İşte cevabı:

Körfez ülkelerinde kripto para uçuşa geçti. Suudi Arabistan, 12 aylık bir süre içinde küresel olarak kripto para birimi işlemlerinde en yüksek büyüme hacmine sahip ülke oldu. Kripto varlıklar eğitim ve danışmanlık platformu Lexcio kurucu ortağı Abide Gülel, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki kripto para hareketleri hakkında şu bilgileri verdi:

Gençlerin ilgisi yoğun

Suudi Krallığı, 2021-22'nin aynı dönemine kıyasla Temmuz 2022'den Haziran 2023'e kadar kripto işlem hacminde yüzde 12 artışla yaklaşık 31 milyar dolara ulaşarak dünya çapında liderlik yaptı. Genç Suudiler arasında kriptoya artan bir ilgi var. Genç Suudiler ülke nüfusunun ve kripto alıcılarının çoğunluğunu oluşturuyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA), Temmuz 2022'den Haziran 2023'e kadar 390 milyar dolar değeriyle küresel olarak altıncı en büyük kripto ekonomisi olarak tanımladı.

Türkiye'de durum nasıl?

Türkiye ise, Temmuz 2022'den Haziran 2023'e kadar 170 milyar dolarlık kripto para alarak en yüksek kripto işlem hacminde dünya çapında dördüncü sırada yer aldı. İran, Batı yaptırımları altındayken para transferlerine yönelik ekonomik ablukaları aşmak için küresel olarak düzenlenmeyen kripto pazarını kullanıyor. Kasım 2022'de kripto devi Binance İran'ın en büyük kripto borsası Nobitex ile yaklaşık 8 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdi. İran’ın işlem hacminin 23 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Veriler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) nüfusunun ise yüzde 35'inin kriptoya yatırım yaptığını gösteriyor.

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