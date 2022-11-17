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Ekonomi 'Yok artık' dedirten açıklama: Ayçiçek yağı o tarihte 500 lira olacak
Ekonomi

'Yok artık' dedirten açıklama: Ayçiçek yağı o tarihte 500 lira olacak

Konya Pancar ve Tarım Ürünleri Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Bestil, ayçiçek yağına ilişkin korkutan bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 08:01:00 -
'Yok artık' dedirten açıklama: Ayçiçek yağı o tarihte 500 lira olacak

Konya Pancar ve Tarım Ürünleri Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Bestil; tedbir alınmazsa gelecek sene ayçiçek yağı fiyatlarının yükseleceği uyarısı yaptı.

Bestil, “Geçen sene pancarın ton alım fiyatı 420 liraydı. ‘Gelin fiyatlar yükseldi, pancar ekicisini küstürmeyin’ dedik bizi dinlemediler. Pancara fiyat vermediler. Bu sene şekerin kilosu 5 liradan 30 liraya çıktı. Neden, çünkü 2021 yılında 5 milyon tona yakın eksik pancar üretimi yapıldı. Zamanında pancara normal bir fiyat verilseydi şeker şimdi 15 lira olacaktı. Çiftçi ekmeyince şekerin kilogramı 5 liradan 30 liraya çıktı. Yarın aynı ayçiçeğinde de hükümetimizin müdahale etmesini bekliyoruz. Şimdi 180 liraya 5 kiloluk ayçiçek yağı satılıyor. Gelecek sene ekecek bir Allah’ın kulu çıkmaz zararına. Gelecek sene de 5 kiloluk ayçiçek yağını 500 liradan aşağı yiyemeyeceğiz” dedi.

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Yorumlar

BİLAL

Memleketin her köşesinden gaz, petrol, maden fışkırıyor. Dünya ekonomisi çökerken biz şahlanıyoruz. Adam kafayı ayçiçeçiğine takmış. Tipik Kılıçdaroğlu kafası işte
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