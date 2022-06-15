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Dünya Yok artık daha neler! Sağır ve dilsiz çocuk, yılanlı kuyuda...
Dünya

Yok artık daha neler! Sağır ve dilsiz çocuk, yılanlı kuyuda...

Hindistan’ın doğusunda konuşma ve duyma güçlüğü yaşayan çocuğun, düştüğü yılanlı kuyudan 104 saatin ardından kurtarıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 15:05:00 -
Yok artık daha neler! Sağır ve dilsiz çocuk, yılanlı kuyuda...

Hindistan’ın doğusunda konuşma ve duyma güçlüğü yaşayan çocuğun, düştüğü yılanlı kuyudan 104 saatin ardından kurtarıldığı bildirildi.

Olay, 10 Haziran Cuma günü öğleden sonra Hindistan’ın Çatisgarh eyaletinde meydana geldi. Evinin yakınlarında bulunan kuyuya düşen 11 yaşındaki çocuk, 4 günün ardından dün geç saatlerde kurtarıldı.

Yaklaşık 20 metre derinliğe sahip kuyuya ulaşmak için kuyuya paralel bir tünel kazan kurtarma ekiplerinin çalışmaları 104 saat sürdü. Sert kayaların bulunduğu ve çökme tehlikesinin olduğu bölgede 500'ün üzerinde kişi kurtarma operasyonuna katıldı.

Hastaneye kaldırılan çocuğun biraz ateşi olduğu ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Konuşma ve duyma zorluğu yaşayan çocuğun düştüğü kuyuda yılanların yanı sıra akrep ve kurbağa gibi hayvanların da olduğu belirtildi.

 

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