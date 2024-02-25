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Aktüel Yok artık daha neler! Dolmalık biberin içinden çıkan şoke etti
Aktüel

Yok artık daha neler! Dolmalık biberin içinden çıkan şoke etti

Yeniakit Publisher
2024-02-25 11:41:00 -
Yok artık daha neler! Dolmalık biberin içinden çıkan şoke etti

İstanbul'da durdurulan bir araçta dolmalık biberler içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi.

Sarıyer’de şüphe üzerine durdurulan bir araçta dolmalık biberler içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsünün torbacı olduğu ve uyuşturucuları dolmalık biberler içinde gizleyerek sattığı anlaşıldı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün asayiş uygulaması yapıyordu. Kontrol için durdurulan bir aracın sürücüsü tedirgin hareketler sergileyince araçta ayrıntılı inceleme yapıldı. Polis ekipleri aracın arka koltuğundaki pazar poşetini açtığında dolmalık biberleri gördü. Biberler incelendiğinde içlerinde satışa hazır poşetler içinde 31 gram esrar maddesi bulundu. Araç sürücüsü A.L. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yapılan araştırmada, sürücü A.L'nin bölgede torbacılık yaptığı, uyuşturucuları dolmalık biber içinde satacağı kişiye götürdüğü ve muhtemel polis aramalarından kurtulmak için bu yöntemi seçtiği anlaşıldı. A.L'nin emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Şahıs tutuklandı.

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