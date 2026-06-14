Yok artık! 5 ay önce evlenmişlerdi: Tartıştığı eşinin aracını benzin döküp yaktı

Olay, Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tarla yolu olarak bilinen patikada meydana geldi. 5 ay önce evlendiği eşi Emine T.’ye ait hatchback otomobille patikada ilerleyen Sezer T. aracı boş bir alana çekti. Şahıs, eşiyle yaşadığı tartışmadan kaynaklı aracın ön koltuğuna benzin dökerek otomobili ateşe verdi. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine ihbar üzerine polis ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile alevler kısa sürede söndürüldü ancak araçtan geriye demir yığını kaldı.

HAMİLE KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Aracının yandığını duyan Emine T. olay yerine geldi. Hamile olan Emine T. tüm birikimleriyle aldığı aracının küle dönmüş halini görünce gözyaşlarına boğuldu. Eşiyle önemli bir problemlerinin olmadığını iddia eden Emine T. eşinden şikayetçi olacağını söylerken, olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.