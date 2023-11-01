  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın en çok satan araba markası Türkiye'de! Kapanın elinde kaldı İşte fiyatı…

Merhum Ömer Döngeloğlu hocanın İsrail hakkında yaptığı konuşma tekrar gündemde Peygamber katillerine destek vermeyin

Allah bu Kemalistlere akıl fikir versin

İsrail Kaynaklarından gelen habere göre ise, "Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı."

Kılıçdaroğlu'ndan akla ziyan sözler; "Erdoğan iktidarı bana versin Filistin sorununu çözerim"

Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylar

Su ararken gaz bulunan bölgede sıcak gelişme! TPAO alıp gitti

Bayraktar SİHA savaşın göz bebeğiydi, onlar ölüm meleğiydi

Arap ülkelerinden Türkiye'ye çok kötü haber! İşte bu beklenmiyordu

Üretici ile market arasındaki fark yüzde 683!
Gündem Yok artık! 3 aylık bebeğin karnında uyuşturucu çıktı
Gündem

Yok artık! 3 aylık bebeğin karnında uyuşturucu çıktı

Yeniakit Publisher
2023-11-01 12:36:00 -
Yok artık! 3 aylık bebeğin karnında uyuşturucu çıktı

Kırklareli’nde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobildeki 3 aylık bebeğin karnında ilaç kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski otoban girişinde polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilde arama yapıldı. Şüphe üzerine bir bulguya rastlayan ekipler, D.D.’nin bebeği T.K.’nin karın bölgesinden ilaç kutusuna gizlenmiş 162,55 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olayla ilgili anne D.D., T.E., A.O., K.E. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dolap içinde özel düzenekle uyuşturucu imalatı yapan şahıs yakalandı
Dolap içinde özel düzenekle uyuşturucu imalatı yapan şahıs yakalandı

Yerel

Dolap içinde özel düzenekle uyuşturucu imalatı yapan şahıs yakalandı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Yerel

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Düzce'de uyuşturucu operasyonu
Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Yerel

Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Metruk binalarda uyuşturucu içenler arandı!
Metruk binalarda uyuşturucu içenler arandı!

Yerel

Metruk binalarda uyuşturucu içenler arandı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23