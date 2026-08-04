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Ekonomi
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Devir tamamlandı! İzmir Limanı TVF’de

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AA Giriş Tarihi:

Devir tamamlandı! İzmir Limanı TVF’de

İzmir Limanı’nın işletme ve yatırım modeli çerçevesinde limanın mülkiyeti Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesinde kalmaya devam edecek ve herhangi bir imtiyaz devri söz konusu olmayacak. İşte ayrıntılar…

#1
Foto - Devir tamamlandı! İzmir Limanı TVF’de

Türkiye Varlık Fonu (TVF) mülkiyetinde bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından işletilen İzmir Limanı'nın TVF'ye devir süreci 1 Ağustos 2026 itibarıyla tamamlandı.

#2
Foto - Devir tamamlandı! İzmir Limanı TVF’de

TVF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu, stratejik varlıkların uzun vadeli değer üretme kapasitesini artırma yaklaşımı doğrultusunda İzmir Limanı’nda kapsamlı bir dönüşüm süreci başlatıyor.

#3
Foto - Devir tamamlandı! İzmir Limanı TVF’de

TVF mülkiyetinde bulunan ve TCDD tarafından işletilen İzmir Limanı'nın TVF'ye devir süreci 1 Ağustos 2026 itibarıyla tamamlandı.

#4
Foto - Devir tamamlandı! İzmir Limanı TVF’de

TVF mülkiyetinde bulunan ve TCDD tarafından işletilen İzmir Limanı'nın TVF'ye devir süreci 1 Ağustos 2026 itibarıyla tamamlandı.

#5
Foto - Devir tamamlandı! İzmir Limanı TVF’de

Proje ile limanın rekabet gücünün geliştirilmesi, İzmir’in lojistik altyapısının güçlendirilmesi ve bölge ekonomisine kalıcı katkı sağlanması amaçlanıyor.

#6
Foto - Devir tamamlandı! İzmir Limanı TVF’de

İzmir Limanı’nın işletme ve yatırım modeli çerçevesinde limanın mülkiyeti Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kalmaya devam edecek ve herhangi bir imtiyaz devri söz konusu olmayacak.

#7
Foto - Devir tamamlandı! İzmir Limanı TVF’de

#8
Foto - Devir tamamlandı! İzmir Limanı TVF’de

YÜK LİMANININ İŞLETME FAALİYETLERİ ALPORT TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK Yük ve yolcu limanı olmak üzere iki ana bölümden oluşan İzmir Limanı’nda, her iki bölümün ihtiyaçlarına uygun işletme ve yatırım modelleri uygulanacak.

#9
Foto - Devir tamamlandı! İzmir Limanı TVF’de

Yük limanının işletme faaliyetleri, alanında uluslararası tecrübeye sahip Alport tarafından yürütülecek. Modernizasyon yatırımları kademeli olarak hayata geçirilirken yük limanı, operasyonlarında herhangi bir kesinti yaşanmadan hizmet vermeyi sürdürecek.

#10
Foto - Devir tamamlandı! İzmir Limanı TVF’de

Yeni işletme yapısıyla limanın operasyonel etkinliğinin artırılması, hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve uluslararası taşımacılık ağlarıyla bağlantısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

#11
Foto - Devir tamamlandı! İzmir Limanı TVF’de

Yük limanına yönelik dönüşüm programı kapsamında mevcut altyapı ve üstyapının rehabilitasyonu, yenilenmesi ve modernizasyonunun yanı sıra limanın gelişimini destekleyecek büyüme yatırımları hayata geçirilecek.

#12
Foto - Devir tamamlandı! İzmir Limanı TVF’de

Çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle şekillenen bu yaklaşım, İzmir Limanı’nın ekonomik değerinin yanı sıra kentsel ve çevresel katkısını da artıracak.

#13
Foto - Devir tamamlandı! İzmir Limanı TVF’de

Yolcu limanına ilişkin işletme ve yatırım modeli, limanın kendine özgü ihtiyaçları doğrultusunda ayrı bir yapı içinde ele alınacak.

#14
Foto - Devir tamamlandı! İzmir Limanı TVF’de

Proje kapsamında yolcu limanının hizmet kapasitesinin geliştirilmesinin yanı sıra liman ve çevresiyle bütünleşen ticari, sosyal ve kültürel alanlara da yer verilmesi planlanıyor. Böylece yolcu limanının İzmir’in turizm potansiyeline ve kent ekonomisine katkısının artırılması amaçlanıyor.

#15
Foto - Devir tamamlandı! İzmir Limanı TVF’de

İzmir Limanı Projesi, kamu mülkiyetindeki stratejik bir varlığın uzun vadeli bir perspektifle geliştirilmesini esas alıyor. Dönüşümün tamamlanmasıyla liman, İzmir’in ticaret, lojistik ve turizm kapasitesini destekleyen, bölgesel bağlantıları güçlendiren ve Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine katkı sunan modern bir yapıya kavuşacak.

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