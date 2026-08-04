Entrika ve şiddet yok aile var: ‘Evlilik Güzeldir’ yakında sizlerle

BABA, AZARLAYAN DEĞİL DE BİR BAKIŞIYLA HER ŞEYİ ANLATAN BABA: Fikret Kuşkan, canlandırdığı Mesut Bahtiyar karakterinin vicdanlı ve geleneklerine bağlı bir aile büyüğü olduğunu söyledi. Canlandırdığı karakterde kendi yaşamından da izler bulduğunu belirten Kuşkan, bugüne kadar oynadığı baba karakterlerinin ortak yönünün şefkat ve sevgi olduğunu söyledi. Kuşkan, sopasını sallayan, azarlayan değil de bir bakışıyla her şeyi anlatan şefkatli, sevecen baba rollerini kabul ettiğini aktararak, sert ve despot karakterleri canlandırmayı tercih etmediğini vurguladı. Oyuncu Cansu Savcı, Mesut Bahtiyar'ın ikinci kızı Nergis'i canlandırdığını belirterek, çiçekçi olan karakter için "Naif, fazla empatik bir karakter. Naif görünmesinin ardında kardeşlerini çok sarıp sarmalayan, bence gizli bir aslan var. Korumacı bir karakter." ifadelerini kullandı. Nil Sude Albayrak da kariyerine odaklanan, özgürlüğüne düşkün, aşka çok inanmayan üçüncü kız kardeşi oynadığını dile getirdi. Oyuncu İlayda Alişan ise canlandırdığı dördüncü kız kardeşin diğerlerine göre daha duygusal ve romantik bir yapıya sahip olduğunu aktardı. Alişan, "Annelerini kaybettiği dönem içinde sanırım diğer kardeşlerden biraz daha fazla etkilenmiş ve psikolojik rahatsızlıklar, buhranlar yaşamış diyebilirim. Ama onun bu sıcak ailesi ve sıcacık, sımsıcacık ona sarılan babası sayesinde bunların üstesinden gelmeyi başarmış." dedi. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Emre Bey, Seçkin Özdemir, Gözde Okur, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Sera Tokdemir, Hazım Körmükçü, Öznur Ön, Hande Katipoğlu, Derda Yasir Yenal, Alper Haliloğlu, Uğur Akay, Selin Soydan, Hayal Garip, Alihan Demirbilek, Sıla Gözüm ve Anastasia Geptina yer alıyor.