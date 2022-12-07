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Yerel Yok artık! 13 yaşındaki kız, arkadaşını öldüresiye dövdü
Yerel

Yok artık! 13 yaşındaki kız, arkadaşını öldüresiye dövdü

Erzurum’da ortaokul öğrencisi kızlar arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan olay ise ‘Yok artık’ dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 11:13:00 -
Yok artık! 13 yaşındaki kız, arkadaşını öldüresiye dövdü

Erzurum’da 13-14 yaşlarındaki kız öğrenci, başka okulda okuyan bir kızı metruk binada öldüresiye dövdü.

Olay, Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. 7. sınıf öğrencisi Ç.D. (13) adlı kız ve arkadaşları, başka okulda okuyan İ.D.'yi (14) konuşmak için metruk bir binaya götürdü. Metruk binada Ç.D., iddiaya göre erkek arkadaş meselesi nedeniyle İ.D.'ye hakaretlerde bulunarak tokat atıp, "Burada dayağı yiyip öyle eve gideceksin. Bunu biliyor musun?" dedi. Yanındaki arkadaşları engel olmak istese de Ç.D. üzerindeki hırkayı çıkartarak İ.D.’ye vurmaya başladı. Ç.D., yere düşürdüğü kızın üzerine çıkarak defalarca yumrukladı. O anlar yanlarındaki bir erkek öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler pes dedirtti.

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